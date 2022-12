Nach Promi-BB-Exit: Welche Zukunftspläne hat Catrin Heyne?

Catrin Heyne will ein richtiges TV-Gesicht werden! Gerade erst musst sie kurz nach ihrem Einzug bei Promi Big Brother auch schon wieder aus dem Container ausziehen. Wegen ihres kurzen Aufenthalts kam die Goodbye Deutschland-Auswanderin im Format auch noch gar nicht an ihre Grenzen und wollte eigentlich noch viel mehr von sich zeigen. Deshalb hat sie auch größere Pläne: Catrin will noch an vielen weiteren Shows teilnehmen!

"Es gibt natürlich schon einige Formate, wo ich mich so gerne sehen würde: Das erste ist auf jeden Fall der Dschungel. Darauf hätte ich sowas von Bock", berichtete sie im Promiflash-Interview direkt nach ihrem Exit. Auch an einer Teilnahme mit ihrem Mann Marco im Sommerhaus der Stars hätte Catrin Interesse: "Weil wir beide als Ossis die Bude so richtig aufmischen würden." Sonst käme auch noch Kampf der Realitystars infrage. "Also, ich sehe mich schon in diesen Reality-Formaten, wo ich zeigen kann, wer ich bin. Dieses TV ist der absolute Brüller", schwärmte sie.

Genaueres sei aber noch nicht in Planung. "Ich muss erstmal ankommen. Ich weiß grade gar nicht, was hier abgeht", erklärte sie. Catrins Plan war es schon immer, berühmt zu werden: Dafür ließ sie sich extra die Brüste vergrößern, versucht sich auf Instagram als Influencerin und hat einen eigenen YouTube-Kanal.

Anzeige

Sat.1 Catrin Heyne, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW / creaframe Marco und Catrin Heyne, "Goodbye Deutschland"-Kandidaten

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Catrin Heyne, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de