Zum Geburtstag: Sarah Engels zeigt süße Aufnahmen von Solea!

Sarah Engels (30) feiert ihre kleine Tochter! Am 03. Dezember erblickte das zweite Kind der Sängerin das Licht der Welt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Engels (29) erfreut sie sich an Töchterchen Solea. Auf Social Media dokumentierte die "Gebe nicht auf"-Interpretin den ersten Geburtstag ihres Wunders. So schmiss Sarah nicht nur eine Party für ihr Töchterchen – die stolze Mama postete auch ein niedliches Video: Hier zeigt Sarah putzige Aufnahmen von Solea!

In dem Video auf Instagram zeigte die Ex von Pietro Lombardi (30) auch ziemlich intime Momente – unter anderem, wie Sarah und Solea nur kurz nach der Geburt im Klinikbett miteinander kuscheln. Immer wieder knutscht die Influencerin ihren Schatz ab – egal ob auf älteren oder neueren Aufnahmen. "Du strahlst, ohne dabei auch nur ein Wort zu sagen. Du bist meine kleine Prinzessin und wirst für immer meine beste Freundin sein", schrieb die DSDS-Bekanntheit zu dem Clip.

Der Papa der Kleinen meldete sich in den Kommentaren zu Wort: "Bedingungslose Liebe", hinterließ Julian. Aber auch zahlreiche Fans zeigen sich ganz begeistert von dem Beitrag. "Du kannst dich glücklich schätzen, so starke und liebevolle Eltern zu haben. Sie werden dich definitiv durch dick und dünn begleiten. Was für ein wunderschönes Kind", schwärmte etwa eine Userin.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Baby Solea

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Baby Solea

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de