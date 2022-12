War Walentina während "Swipe, Match, Love?" schon vergeben?

Nahm Walentina Doronina (22) tatsächlich als Single bei Swipe, Match, Love? teil? Bevor die Reality-TV-Kandidatin in den Promi Big Brother-Container zog, versuchte sie in der neuen Show "Swipe, Match, Love?" ihr Liebesglück zu finden. Als bekannt wurde, dass die 22-Jährige zum Cast gehört, waren Fans irritiert, denn Walentina ist schon seit einer Weile mit ihrem Freund Can Kaplan zusammen. Zwar hieß es, dass die Dreharbeiten stattfanden, bevor Wale und Can ein Paar wurden, jetzt gibt es jedoch einen Hinweis darauf, dass Walentina womöglich etwas geflunkert hat.

Die Userin trashteav stellte auf TikTok die Vermutung auf, dass Walentina entweder ihren Freund Can bei "Swipe, Match, Love?" kennenlernte oder bereits an ihn vergeben war, als sie an dem TV-Format teilnahm. Der Grund: In dem Trailer zu der Sendung trägt die Blondine ein auffälliges Fingernageldesign, das sie auch auf einem gemeinsamen Foto mit Can trägt, das sie im September dieses Jahres auf Instagram veröffentlichte. Sowohl der Trailer als auch dieses Foto könnten im selben Zeitraum entstanden sein.

Doch lange ist Walentina bei "Swipe, Match, Love?" sowieso nicht verweilt. Sie und ihre Freundin Melanie wurden disqualifiziert, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hatten. Die zwei mussten Handys von der Produktion benutzen, um nach ihrem Perfect Match zu suchen. Sie zogen es aber vor, auf ihren privaten Telefonen rumzuspielen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina bei "Promi Big Brother", 2022

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doronina, Dezember 2022

SAT.1 / Marc Rehbeck Walentina Doronina, "Promi Big Brother"-Kandidatin

