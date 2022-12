Was sagt Schauspieler Tayfun Baydar zu einem GZSZ-Comeback?

Tayfun Baydar (47) kann sich ein Comeback bei GZSZ vorstellen. Bis zum April 2016 spielte der Hamburger die Hauptrolle Tayfun Badak in der beliebten Daily-Soap. In der Sendung verließ er dann seine Freundin Emily und wanderte aus – und verschwand so von der Bildfläche. Das Kapitel GZSZ scheint aber noch nicht komplett beendet zu sein: Tayfun schließt ein Comeback nicht aus.

"Ich weiß aktuell nichts von Plänen einer Rückkehr, aber ich bin nicht abgeneigt", verriet der 47-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift TV Spielfilm. Eine Gastrolle in der Serie könne er sich durchaus gut vorstellen, betonte jedoch: "Eine Rückkehr in den Hauptcast für mehr als zwölf Monate kann ich mir aber nicht vorstellen." Zurzeit würde er die Anonymität und die Privatsphäre von seinem Leben genießen und das solle auch so bleiben. "Aber man soll natürlich niemals nie sagen", erwähnte er und witzelte, dass die Produzenten ihm nach diesem Interview vielleicht ein Angebot machen, welches er nicht ablehnen könne.

In den vergangenen Jahren, in denen er nicht bei GZSZ gespielt hat, tobte er sich in Serien wie zum Beispiel In aller Freundschaft oder "WaPo Bodensee" aus. Außerdem stand er auch mal eine Zeit lang hinter der Kamera – bei der Fernsehserie Berlin – Tag & Nacht.

Anzeige

Getty Images Tayfun Baydar

Anzeige

Instagram / tyfnbydr Tayfun Baydar im Januar 2022

Anzeige

Instagram / tyfnbydr Tayfun Baydar, Ex-GZSZ-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de