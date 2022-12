Erste Bilder: So heiß sind die Ladys in der DSDS-Jury 2023!

DSDS geht schon bald wieder los! Diese Staffel könnte wieder einiges zu bieten haben. So ist das nicht nur die Jubiläumsstaffel, sondern auch ein Comeback für beliebte Gesichter in der Jury. Nach seinem Show-Aus kehrt der Poptitan Dieter Bohlen (68) für die 20. Ausgabe der Castingshow zurück. Und auch Publikumsliebling Pietro Lombardi (30) ist wieder am Start. Neben ihnen sitzen die erfolgreichen Sängerinnen Katja Krasavice (26) und Leony – und die Ladys werden den DSDS-Fans wohl richtig einheizen!

RTL veröffentlichte nun die ersten Bilder der neuen Jury – dabei stechen vor allem die Musikerinnen heraus. Denn Katja und Leony strahlen in heißen, farbenfrohen Outfits – inklusive tiefem Dekolleté. Total selbstbewusst posieren die Netz-Bekanntheiten auch gemeinsam – so wie die Männer in der Runde. Dieter und Pietro scheinen sich total auf die erneute Zusammenarbeit zu freuen. Das betonte der 68-Jährige auch schon auf Social Media.

"Der Dieter ist glücklich. Warum ist der Dieter glücklich? Weil Pietro wieder dabei ist", meldete sich der Musikproduzent nach der Jury-Verkündung bei seinen Followern. Ab dem 14. Januar 2023 können sich die Fans des Formats das Spektakel im TV anschauen. Doch offenbar auch zum letzten Mal. Denn der Sender verkündete, dass es die allerletzte Staffel von DSDS sein wird.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, DSDS-Jurymitglied 2023

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice, DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS 2023

