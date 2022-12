Ihr Vater bestätigt: Robert Irwin datet Heath Ledgers Nichte

Robert Irwin (19) hat tatsächlich eine Freundin! Der Sohn von Steve Irwin (✝44) alias "The Crocodile Hunter" wurde in den vergangenen Wochen mehrmals mit Rorie Buckley gesichtet und wirkte äußerst vertraut mit der Blondine. Sie ist auch keine Unbekannte. Die Australierin ist die Nichte des verstorbenen Schauspielers Heath Ledger (✝28). Doch was läuft tatsächlich zwischen ihr und dem Wildtierschützer? Jetzt äußerte sich Rories Vater und bestätigte, dass Robert und seine Tochter ein Paar sind!

Nathan Buckley ist mit Heath Ledgers Schwester Kate verheiratet und ist der Papa von Rorie. Gegenüber Daily Mail bestätigte er nun deren frische Romanze mit Robert. Zu viel wollte er aber nicht über das Liebesleben der beiden verraten und merkte an, "nicht ins Detail gehen" zu wollen. Doch hat das junge Paar seinen Segen? "Natürlich, absolut", versicherte Nathan.

Robert und Rorie haben sich selbst noch nicht zu ihrer Liebe gemeldet. Auch seit wann sie zusammen sind, ist nicht bekannt. Die beiden sollen sich aber schon seit Längerem in den sozialen Medien folgen. Mitte November wurde dem Fotografen jedoch noch eine Liebelei mit Lucia Field, der Tochter des Musikers Anthony Field, nachgesagt.

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin bei der Arbeit

Getty Images Heath Ledgers Schwester Kate (m.) mit ihren Töchtern Rorie und Scarlett

Instagram / lucia_wiggle Lucia Field und Robert Irwin im November 2022

