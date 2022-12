Vorbei? "Temptation Island"-Tommy bezeichnet sich als Single

Hat Tommy Pedroni etwa mit seiner Beziehung abgeschlossen? Der Reality-TV-Star stellt sich momentan mit seiner Freundin Sandra Sicora (30) der Herausforderung von Temptation Island V.I.P.. Beim vergangenen Lagerfeuer in der Treuetest-Show musste der Franzose ganz schön leiden. Er bekam zu sehen, wie seine Liebste mit dem Verführer Flocke flirtete und sogar eng mit ihm kuschelte. Nachdem Tommy jetzt auch noch mit einer schockierenden Aussage von Sandra konfrontiert wurde, scheint die Beziehung für ihn vorbei zu sein!

In der aktuellen Folge kriegt der 27-Jährige zu sehen, wie Sandra auf ihre Kuscheleinheit mit Flocke angesprochen wird. Die 30-Jährige erwidert darauf unbeeindruckt: "Wenn [Tommy] es scheiße findet, ja dann Tschüss." Ihr Freund ist davon mehr als erschüttert. "Es gibt keine zweite Chance bei mir. Vorbei, komplett vorbei", meint Tommy darauf. Um sich abzulenken, feiern die Männer einfach weiter. Der verletzte Blondschopf bechert ordentlich und verkündet: "Ich bin einfach Single."

Offenbar hat der Ex on the Beach-Teilnehmer mittlerweile realisiert, dass es schlecht um seine Beziehung steht. Kürzlich berichtete er im Promiflash-Interview noch, dass die Geschehnisse sich nicht echt angefühlt hatten. "Die Bilder waren für mich sehr schlimm. Es hat sich für mich angefühlt, als ob ich in einem Film wäre und es nicht wahr ist, was ich gerade sehe", meinte Tommy.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL Tommy Pedroni und Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

