Deshalb ist angebliche Affäre von Prinz Harry stolz auf ihn

Prinz Harry (38) hat wohl in den Augen seiner einstigen Liebhaberin alles richtig gemacht! Vor einigen Tagen hatte die The Real Housewives of D.C.-Teilnehmerin Catherine Ommanney (50) in einem Interview ausgeplaudert, dass sie und der Enkel der Queen vor rund 20 Jahren eine heiße Romanze gehabt haben sollen. Über mehrere Monate sollen sich die beiden getroffen haben. Böses Blut fließe zwischen Catherine und dem Prinzen jedoch nicht. Vielmehr sei Harrys Ex-Affäre total stolz auf ihn!

In einem Interview mit Ok! Magazin sprach Catherine am Dienstag darüber, dass sie sich total für ihre Ex-Liebschaft und dessen Familie freue. Der Grund: Harrys Bruch mit dem britischen Königshaus. "Ich bin so stolz, dass Harry den Mut hatte, in die USA zu ziehen. Ich glaube, er hatte das wirklich nötig", war sich die einstige Reality-TV-Bekanntheit sicher.

Wenn dem so ist, wird Catherine wegen der Veröffentlichung der sechsteiligen Miniserie namens "Harry & Meghan" noch stolzer auf ihren ehemaligen Liebhaber sein – immerhin wird erwartet, dass der 38-Jährige und Herzogin Meghan (41) über das Leben im königlichen Palast auspacken und brisante Informationen veröffentlichen werden.

Instagram/catommanney Catherine Ommanney, TV-Bekanntheit

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Hope Award Gala 2022

Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im September 2022

