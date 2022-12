Katy Karrenbauer: Rainer wegen Menderes im Promi-BB-Finale!

Katy Karrenbauer (59) hat eine ganz klare Meinung! Die deutsche Schauspielerin war bei der diesjährigen Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother dabei. Doch kurz vor dem Finale musste sie den TV-Container verlassen. Der Box-Manager Rainer Gottwald (56) bekam mehr Stimmen von den Zuschauern als der "Hinter Gittern"-Star. Gegenüber Promiflash betonte Katy nun total ehrlich: Rainer habe es nur dank Menderes (38) ins Finale geschafft!

Auch der DSDS-Kult-Kandidat wohnt seit Wochen unter der Beobachtung des großen Bruders im Container. Dort freundete sich Menderes mit Rainer an. "Dieses Duo hat den Menschen gefallen. Das war mir sehr schnell klar. Rainer hat sich Menderes angenommen und das lieben die Menschen. Es gibt so viele Leute da draußen, die ganz allein sind und sich so eine Vaterfigur wünschen. Menderes oder Rainer wird gewinnen", stellte Katy dann im Promiflash-Interview klar. Es sei eine Heldengeschichte, die bei den Fans gut ankomme. "Da ist ein junger Mann, den wir seit 20 Jahren im Fernsehen begleiten, [...] der früher belächelt wurde und jetzt immer noch in Formaten stattfindet", erklärte die 59-Jährige und führte aus, dass Rainer eine Art Vaterfigur für Menderes sei.

So habe es der Box-Star laut Katy dann auch in die Endrunde geschafft: "Menderes-Fans haben Rainer gewählt, das muss man ganz klar so sagen. Rainer weiß ja selbst, dass es da draußen nicht so viele Menschen gibt, die ihn kennen", erzählte sie weiter. Traurig über diese Liaison oder gar neidisch sei sie aber keinesfalls. "Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass diese Freundschaft über das Format hinaus bestehen bleibt", versicherte Katy abschießend.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Sat.1 Menderes bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Katy Karrenbauer bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat.1 Rainer Gottwald, Boxmanager

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de