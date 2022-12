Nach Aleks-Vanessa-Duett: Christina Dimitriou amüsiert sich

Christina Dimitriou (30) lacht über diese Gesangseinlage! Bei Temptation Island V.I.P. stellen sich die TV-Bekanntheit und Aleks Petrovic (31) aktuell dem großen Treuetest. Ob die zwei jedoch als Paar aus der Show gehen, steht bisher noch in den Sternen – immerhin kommen sich der Fitnesstrainer und Vanessa Nwattu von Folge zu Folge immer näher und gestanden sich sogar bereits ihre Gefühle füreinander. In der aktuellen Ausgabe trällerten die beiden zusammen den Song "Unfaithful" von Rihanna. Christina amüsierte sich köstlich über die Performance der Turteltauben und schoss gegen die Verführerin!

In ihrer Instagram-Story reagierte Christina am Dienstag auf die Gesangseinlage, die Aleks und Vanessa in der vergangenen Folge dargeboten hatten. Dabei kündigte sie ihren Followern an, dass ihre gute Freundin in der folgenden Sequenz zeigen wird, "wie der Song von Rihanna richtig geht. [...] Damit die Leute verstehen, wie Gesang überhaupt funktioniert"." Damit holte die Influencerin offensichtlich zum Seitenhieb gegen die 22-jährige Verführerin aus, die den Song zuvor in der Sendung zum Besten gab.

Ebenso wie Christina belustigten sich auch die Zuschauer köstlich über das Duett von Vanessa und Aleks. "Ich habe noch nie etwas gesehen, was mehr das Wort cringe widerspiegelt als diese Szene" und "'Unfaithful' passt so perfekt! Zum Fremdschämen, einfach nur peinlich", lauteten die Fan-Meinungen in der Kommentarspalte unter dem offiziellen Instagram-Account des Formats.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Dezember 2022

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de