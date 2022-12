Nennt Aleks Petrovic Vanessa seine "potenzielle Partnerin"?

Plant Aleks Petrovic (31) bereits seine Zukunft mit Vanessa Nwattu? Aktuell testen der Influencer und seine Freundin Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P., ob ihre Beziehung der Versuchung standhalten kann. Bisher sieht es jedoch nicht danach aus, als würde das Paar den Treuetest überstehen – immerhin offenbarte der Fitnesstrainer bereits, dass er Gefühle für die Verführerin entwickelt habe. Nun ließ Aleks sogar durchblicken, dass er sich mehr mit Vanessa vorstellen könnte!

Auch in der aktuellen Folge des beliebten Fremdgeh-Formats kamen sich Aleks und Vanessa näher. Vor allem der 31-Jährige kam deshalb ein weiteres Mal ins Schwärmen und erklärte, dass die 22-Jährige ihm gezeigt habe, was er mit seiner Partnerin Christina nicht haben könne. Dabei ging der Reality-TV-Star sogar noch einen Schritt weiter und offenbarte, dass er sich scheinbar mehr mit der hübschen Brünetten vorstellen könnte. "Ich hab genau erkannt, was mir in meiner Beziehung fehlt und wie schnell man den potenziellen Partner kennenlernen kann", erklärte Aleks in einem Einzelinterview. Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine Zukunft mit Vanessa hoffte?

Doch auch wenn Aleks und Vanessa immer näher zueinanderfanden, plagte die beiden das schlechte Gewissen. Vor allem die Lieblingsverführerin des Influencers hatte gegenüber Promiflash verraten, dass sie "unzählige Tränen" vergossen habe, weil sie sich "in Christinas Lage versetzt habe".

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

