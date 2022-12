Süße 19! Prinzessin Amalia der Niederlande feiert Geburtstag

Prinzessin Catharina-Amalia (19) darf sich heute feiern lassen. 2003 erblickte die älteste Tochter von König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) das Licht der Welt. Damit führt sie die Liste der Thronfolger in den Niederlanden an. Schon jetzt wird der royale Nachwuchs an seine künftigen Aufgaben als Monarchin herangeführt. Doch auch die normalen Freuden des Lebens kommen dabei nicht zu kurz: Amalia darf nun ihren 19. Geburtstag feiern!

Anlässlich ihres Ehrentags veröffentlichte das niederländische Königshaus einen Schnappschuss der Prinzessin auf Instagram. "Die Prinzessin von Oranien feiert heute ihren 19. Geburtstag", heißt es in der Bildunterschrift zu der Aufnahme des Geburtstagskinds. Auf dem Foto trägt Amalia ein rotes Chiffonkleid und lächelt dezent in die Kamera.

Ob die Prinzessin ihren Geburtstag in vollen Zügen genießen kann, ist jedoch fraglich. Bereits seit September sind die niederländischen Royals in großer Sorge um die 19-Jährige. Laut der Polizei habe es eine kriminelle Organisation auf Amalia abgesehen. Sogar von einer Entführung ist die Rede. Zu seinem eigenen Schutz musste der royale Spross daher auch die Uni verlassen.

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia mit ihrem Vater König Willem-Alexander und ihrer Mutter Königin Máxima

Getty Images Königin Máxima, Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander im Juni 2022

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Catharina-Amalia, Tochter von Königin Máxima

