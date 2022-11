Nach Mafia-Drama: Prinzessin Amalia meistert ersten Auftritt

Prinzessin Catharina-Amalia (18) schlägt sich tapfer! Im September wurden besorgniserregende Neuigkeiten bekannt: Angeblich plante eine holländische Mafiabande, die Tochter von Königin Máxima (51) zu entführen. Die zog erst kürzlich nach Amsterdam, um dort ein Studium zu absolvieren. Um sich vor der kriminellen Organisation zu schützen, ging es jedoch wieder zurück in den Palast zu ihren Eltern. Unter ständiger Beobachtung meisterte Amalia nun ihren ersten öffentlichen Auftritt!

Am Freitag besuchte die niederländische Königsfamilie eine Ausstellung in der Nieuwe Kerk in Amsterdam. Seit die angeblichen Entführungspläne der Mafiabande ans Licht kamen, ist es das erste Mal, dass Amalia wieder in der Öffentlichkeit zu sehen war. Auch wenn ihre Familie nicht von ihrer Seite wich, stand der jungen Erwachsenen die Anspannung ins Gesicht geschrieben – immerhin stand sie eng bei ihrem Papa König Willem-Alexander (55) und suchte die direkte Nähe zu ihren Liebsten.

Wie sehr Amalia unter der aktuellen Situation leidet, weiß vor allem Mama Máxima. "Für ein fast 19-jähriges Mädchen ist es natürlich nicht wünschenswert, bei Mama und Papa zu wohnen. [...] Natürlich ist es sehr frustrierend und nicht einfach", bestätigte die 51-Jährige. Dennoch beruhige es die Königin, ihre Tochter in dieser schweren Zeit ganz in ihrer Nähe zu haben.

Royal Press Europe / ActionPress Prinzessin Catharina-Amalia im September 2022

SIPA PRESS Prinzessin Amalia und König Willem-Alexander in der Nieuwe Kerk in Amsterdam

MEGA Königin Máxima im Juni 2022

