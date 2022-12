Transparentes Kleid: Heather Rae Young zeigt ihren Babybauch

Was für eine strahlende Schwangere! Aktuell erwartet Heather Rae Young (35) ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann Tarek El Moussa (41). Schon Anfang nächsten Jahres wird der Selling Sunset-Star seinen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Dass es schon bald so weit ist, präsentierte Heather jetzt ganz stolz auf dem roten Teppich: In einem durchsichtigen Kleid brachte sie ihren großen Babybauch perfekt zur Geltung.

Bei den People's Choice Awards wollte Heather zeigen, was sie hat: Sie erschien in schwarzer Unterwäsche, über der sie nur ein transparentes, glitzerndes Netzkleid trug, auf dem roten Teppich. Dazu kombinierte sie in Anbetracht ihres Zustands enorm hohe Stilettos und strahlte neben ihrem Mann über das ganze Gesicht. Tarek, in schwarzer Hose, blauem Sakko und modischer Kette, strich ganz stolz über den großen Babybauch seiner Liebsten.

Für Tarek ist es schon der dritte Nachwuchs: Zusammen mit seiner Ex-Frau Christina Haack (39), an deren Seite er durch die Renovierungssendung "Top or Flop" berühmt wurde, hat er zwei Kinder. In Sachen Co-Parenting muss die Patchworkfamilie aber noch an sich arbeiten: Heather offenbarte zuletzt, dass es dabei immer wieder Höhen und Tiefen gibt.

Anzeige

Getty Images Heather Rae Young und ihr Mann Rae El Moussa im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa und seine Frau Heather Rae, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young, Tarek El Moussa und ihre Kinder im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de