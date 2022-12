Walentina Doronina möchte keinen Kontakt zu Cans Eltern

Das ging wohl nicht gut aus! Walentina Doronina (22) durfte sich vor wenigen Tagen über einen Antrag ihres Partners freuen: Can Kaplan ging in der Late-Night-Show von Promi Big Brother vor dem Reality-TV-Star auf die Knie. Davon hatte er seinen Eltern vorher allerdings nichts gesagt – und Walentina deutete schon an, dass sie nicht das beste Verhältnis zu ihnen pflege. Ein weiteres Gespräch hat die Kluft zwischen Cans Eltern und ihr nun noch mehr vergrößert!

In ihrer Instagram-Story gab die Influencerin ein Update, wie das Treffen lief. "Gespräch mit den Eltern von Can war schlechter als erwartet", teilte Walentina mit und machte ihren Standpunkt klar: "Es wird auf keinen Fall Kontakt mehr von meiner Seite aus in deren Richtung in den kommenden Jahren geben!" Mehr Details wolle sie dazu allerdings nicht verraten.

Ob diese Missgunst das Liebesglück der beiden trüben wird? Gegenüber Promiflash schwärmte Can erst kürzlich von seiner Verlobten, nachdem sie bei "Promi Big Brother" rausgeflogen war. Er hatte da schnell gemerkt, dass Walentina die Richtige für ihn ist: "Tatsächlich war es die Zeit, als sie im Promi-BB-Haus war. Es war einfach unglaublich schlimm, ohne sie zu sein. Eine große Leere. Da habe ich realisiert, dass ich ohne sie nicht mehr kann und will."

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

Sat.1 Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

