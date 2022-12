Ellen DeGeneres turtelnd mit ihrer Portia de Rossi gesichtet

Ellen DeGeneres (64) und Portia de Rossi (49) wirken verliebt wie am ersten Tag! Die Entertainerin und die Schauspielerin gehen schon seit fast 20 Jahren gemeinsam durchs Leben – so haben sie dieses Jahr bereits ihr 18. Liebes-Jubiläum gefeiert und ihren 14. Hochzeitstag. Erst vor ein paar Tagen widmete die Talkshow-Moderatorin ihrer Göttergattin eine rührende Liebeserklärung im Netz. Auch privat zeigt die US-Amerikanerin nur zu gerne ihr Glück: Ellen und Portia wurden jetzt superglücklich bei einer Date-Night gesichtet.

Paparazzi lichteten das Paar am Dienstag in West Hollywood ab. Laut DailyMail befanden die zwei sich hier gerade auf dem Weg zu einem gemeinsamen Abendessen im amerikanischen Szene-Lokal Craig's. Die Ehefrauen hatten offenbar einen guten Abend, denn: Ellen und Portia hielten Händchen und strahlten zufrieden vor sich hin – ein wirklich süßer Anblick! Für ihr Date hatten beide sich eher leger gekleidet: Während die Comedienne eine entspannte Kombi aus Hoodie, Jeans und Sneakern trug, entschied ihre Partnerin sich für ein kariertes Kleid mit einem Tweed-Blazer und Schnürstiefeletten.

Portia ist Ellens Ein und Alles. Das machte sie nun auch auf Instagram deutlich: "Ich verliebe mich jeden Tag mehr in sie. Ich bin so dankbar für ihre Liebe", schwärmte sie von ihrer Beziehung. Was sagt ihr zu den neuen Fotos von den beiden? Stimmt ab!

HEDO / BACKGRID / ActionPress Portia de Rossi und Ellen DeGeneres

Instagram / theellenshow Portia de Rossi und Ellen DeGeneres im November 2022

James Starr / BACKGRID / ActionPress Portia de Rossi und Ellen DeGeneres in West Hollywood

