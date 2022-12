"Fast getötet": Jennifer Lawrence schnallte Sohn nicht an

Ehrliche Worte von Jennifer Lawrence (32)! Die Schauspielerin ist Anfang dieses Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Cooke Maroney durfte sie einen Sohn, den Kleinen Cy, auf der Welt willkommen heißen. Die drei scheinen sich inzwischen gut an ihren Alltag zu dritt gewöhnt zu haben. Doch in der Vergangenheit lief nicht immer alles rund: Jennifer passierte einmal ein gefährliches Missgeschick.

Im Rahmen eines Variety-Interviews eröffnete die Schauspielerin Viola Davis (57) der 32-Jährigen, dass sie ihre Tochter Genesis bei brütender Hitze mal versehentlich im Auto eingeschlossen hätte. Diese Sekunden der Angst hätten sie "traumatisiert" zurückgelassen. Daraufhin erinnerte sich Jennifer an einen ähnlich besorgniserregenden Moment. Sie hatte vergessen, ihren Sohn auf dem Rücksitz anzuschnallen: "Er wippte einfach herum, flog herum." Inzwischen scheint sie das Ganze aber gelassen zu nehmen. "Gut zu wissen, dass wir alle fast unsere Kinder töten", fasste sie mit einem Augenzwinkern zusammen.

Im Allgemeinen macht sich Jennifer sehr viele Gedanken um das Wohl ihres Kindes. "Jeden Tag, an dem ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich. Ich fühle mich schuldig", erzählte die Hunger Games-Darstellerin. Sie frage sich ständig, ob sie mit ihrem Sohn das mache, was er gerade tun möchte oder was ihm guttue. "Was ist, wenn er krank wird? Sollten wir drinnen sein? Ist das genug? Ist die Entwicklung deines Gehirns genug?", seien nur ein paar ihrer Sorgen.

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence mit Baby Cy, November 2022

Getty Images Viola Davis bei den Oscars, 2021

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

