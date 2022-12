Jennifer Lawrence fühlt sich "schuldig" seit sie Mutter ist

Jennifer Lawrence (32) spricht über das Muttersein. Die Schauspielerin und ihr Partner Cooke Maroney wurden im Februar 2022 Eltern eines Sohnes. Lange hielt der Hollywoodstar das Geschlecht seines Babys geheim: Erst im September dieses Jahres verriet Jennifer, dass es sich bei ihrem Nachwuchs um einen Jungen handelt. Vor einigen Tagen wurde sie bei einem Spaziergang mit ihrem Sprössling gesichtet – wie geht es ihr in der neuen Rolle?

In einem Interview mit Variety zeigte sich die 32-Jährige ehrlich und verriet: "Jeden Tag, an dem ich Mutter bin, fühle ich mich schrecklich. Ich fühle mich schuldig." Während sie mit Cy Zeit verbringt, stelle sich Jennifer viele Fragen: "Ist es das, was er tun möchte? Sollten wir draußen sein? Wir sind draußen." Sie stelle immer sicher, dass es ihrem Liebling gut gehe: "Was ist, wenn er krank wird? Sollten wir drinnen sein? Ist das genug? Ist die Entwicklung deines Gehirns genug?"

Bereits im September hatte Jennifer über ihren neuen Alltag gesprochen und gegenüber Vogue verraten, dass es "so beängstigend ist, über die Mutterschaft zu sprechen". Als sie im neunten Monat ihrer Schwangerschaft mit einer Freundin spazieren war, hatte sie gewitzelt: "Alle sagen immer, dass ich mein Baby mehr lieben werde als meine Katze. Aber das ist nicht wahr. Vielleicht liebe ich ihn genauso sehr wie meine Katze?"

Jennifer Lawrence mit Baby Cy, November 2022

Jennifer Lawrence auf einer Premiere, 2022

Jennifer Lawrence, Schauspielerin

