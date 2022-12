Nach Entfernung: Rapperin Cardi B rät von Po-Vergrößerung ab

Cardi B (30) bereut wohl eine ihrer Beauty-OPs. Die Rapperin und Offset (30) sind vor vier Jahren mit ihrer Tochter Kulture Kiari (4) zum ersten Mal Eltern geworden. Die Geburt ihres Sohnes Wave Set (1) machte im vergangenen Jahr das Familienglück perfekt. Doch die Schwangerschaften haben den Körper der Mama verändert, weshalb sie jetzt eine ihrer früheren Schönheits-OPs rückgängig machen ließ – aus diesem Grund riet Cardi ihren Fans nun von einer Po-Vergrößerung ab!

In einem Instagram-Live-Video berichtete die "Up"-Interpretin davon, dass sie sich ihre Po-Spritzen hat entfernen lassen. Das hatte einen bestimmten Grund: Sie habe während ihrer Schwangerschaft mit ihrem Sohn zugenommen, was sie besonders an ihrem Gesäß gemerkt habe. Deshalb habe sie sich im August noch einmal unters Messer gelegt, um die künstliche Vergrößerung wieder rückgängig zu machen. "Ich bin wirklich sehr gegen Arschspritzen", erklärte die Rapperin ihren Fans und riet ihrer Community von diesem Eingriff ab – vor allem wenn man noch jung sei.

Noch vor der Entfernung ihrer Po-Spritzen hatte Cardi erwähnt, dass sie nach der Schwangerschaft nicht mehr ganz mit ihrem Bauch zufrieden sei. "Es ist nicht schlimm, aber ich mag diese überschüssige Haut einfach nicht", hatte sie ihren Fans erzählt und gleichzeitig ihren Bauch gefilmt. "Dieser Bauch bekommt eine Bauchstraffung", hatte die zweifache Mama angekündigt.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, US-Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de