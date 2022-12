Süß! Barbara Meier zeigt sich erstmals mit Baby Emilia Elise

Niedliche Premiere bei Barbara Meier (36)! Vor zwei Wochen hatte die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin freudige Nachrichten zu verkünden. Sie und ihr Mann Klemens Hallmann hießen ihren zweiten Nachwuchs willkommen. Nach ihrer zweijährigen Tochter Marie-Therese durften sich die beiden wieder über ein Mädchen freuen. Die Kleine trägt den Namen Emilia Elise. Jetzt zeigte sich Barbara auch erstmals mit ihrem neuesten Familienmitglied.

In ihrer Instagram-Story bekamen die Follower der 36-Jährigen jetzt einen besonderen Schnappschuss zu sehen. Barbara postete zum ersten Mal ein Bild, auf dem ihr neugeborenes Baby zu sehen ist. In einer Trage hatte sie ihre jüngste Tochter umgeschnallt und in Wien die Vorweihnachtszeit genossen. "Erster Weihnachtsmarktbesuch", schrieb das Model zu dem Bild, auf dem sie mit Kind und einer Waffel zu sehen ist.

In die Geburt von Emilia Elise gewährte Barbara bisher kleine Einblicke. Die gebürtige Ambergerin berichtete ihrer Instagram-Community, dass ihr Gatte bei der Entbindung an ihrer Seite war und zeigte sich dankbar: "Ich bin sehr glücklich, dass Klemens mich so gut unterstützt hat."

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im November 2022

Anzeige

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de