Top oder Flop? Justin Bieber trägt crazy Alien-Sonnenbrille

Außerirdisch oder unterirdisch? Justin Bieber (28) sorgt mit einem schrägen Accessoire für Aufsehen! Dass der Sänger gerne mal zu außergewöhnlichen Kleidungsstücken oder kuriosem Modezubehör greift, ist lange kein Geheimnis mehr: Vor wenigen Wochen wurde der "Baby"-Interpret zum Beispiel mit Sternchen-Stickern im Gesicht abgelichtet. Abgesehen davon zeigte er sich aber auch schon im Schlafanzug oder mit futuristisch aussehenden Schaumstoffschuhen in der Öffentlichkeit. Justins neuster Look erinnert hingegen an einen Weltraumbewohner.

Paparazzi-Fotos zeigen den Musiker und seine Ehefrau Hailey (26) mit Coffee to Go in der Hand im New Yorker Szeneviertel Tribeca. Justin trägt eine weite olivgrüne Jacke, eine dunkelblaue Hose sowie weiße Sneaker und eine beigefarbene Cap. Zu dem recht schlichten Outfit kombinierte er eine auffällige Butterfly-Sonnenbrille mit breiten Bügeln, die dem Ganzen einen außergewöhnlichen Touch verpasste: Die Form der Gläser erinnert sehr an die Augen eines Aliens.

Hailey setzte in Sachen Augen-Accessoire auf das Gegenteil: Ihre Brille bedeckte gerade einmal einen kleinen Teil ihrer Augenpartie. Dazu trug das Model einen dunkelbraunen Mantel, eine weite Jeans und schwarze, klobige Loafer.

Anzeige

ActionPress Justin und Hailey Bieber im Dezember 2022 in New York

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber, Model

Anzeige

ActionPress Justin und Hailey Bieber im Dezember 2022 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de