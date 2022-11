Trendy? Justin Bieber trägt Sternchen-Sticker im Gesicht

Ob Justin Bieber (28) damit einen neuen Trend setzt? Mit seinen Entscheidungen in Fashion-Fragen sorgt der Musiker gerne mal für Aufsehen. Nicht immer trifft das jedermanns Geschmack. Im Sommer wurde der Sänger beispielsweise in einer Latzhose an der Seite seiner Frau Hailey Bieber (25) abgelichtet. Dieses Mal zieht er allerdings halsaufwärts die Blicke auf sich: Justin trug Sternchen-Sticker im Gesicht!

Unterwegs in Beverly Hills wurde der 28-Jährige mit außergewöhnlichem Gesichtsschmuck abgelichtet. Drei schwarze Sternchen-Sticker klebten in Justins Gesicht – an seinem Kinn, an seiner Stirn und neben dem Auge. Ob er damit etwas überdecken wollte oder sich doch nur kreativ ausgetobt hat, ist nicht bekannt. Untenrum hielt es der "Yummy"-Interpret dafür recht leger. Der Künstler trug eine weite Baggy-Jeans und eine lässige Trainingsjacke.

Auf den ersten Blick hätte man sogar annehmen können, Justin hätte sich für weitere Tattoos entschieden. Das wäre immerhin keine Seltenheit. Über 60 Tätowierungen zieren bereits den Körper des Kanadiers. Viele davon haben eine besondere Bedeutung für ihn. Eine Stelle würde er sich aber niemals tätowieren lassen: seine Hände.

Justin Bieber und seine Frau Hailey im August 2021

Justin Bieber mit Sternchen-Stickern im Gesicht im November 2022

Justin Bieber im Oktober 2020

