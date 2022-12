Lavinia ist wieder schwanger: Die Wollnys freuen sich total!

Lavinia Wollny (23) überraschte ihre Fans gestern mit einer tollen Neuigkeit aus ihrem Privatleben! Die Tochter von Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (57) und ihr Verlobter Tim Katzenbauer dürfen sich nach ihrer kleinen Tochter Haylie Emilia auf weiteren Nachwuchs freuen: Die Die Wollnys-Protagonistin ist nämlich erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Kurz nach der Schwangerschaftsverkündung gratulierten Lavinia und Tim zahlreiche Familienmitglieder!

Auf ihren Instagram-Profilen brachten die Wollnys jetzt ihre große Vorfreude auf das Baby zum Ausdruck. "Ich freue mich sehr auf dich", betonte beispielsweise Familienoberhaupt Silvia. Zudem setzte sie den Hashtag #stolzeoma. Und auch Sarafina (27) und Sylvana (30) meldeten sich zu Wort. "Wir freuen uns sehr für euch", schrieben die Geschwister. Estefania (20) schwärmte außerdem: "Stolz und glücklich."

Aber nicht nur die Wollnys waren bei dieser tollen Neuigkeit total aus dem Häuschen – auch Lavinias Fans freuten sich riesig für die werdende Zweifach-Mama! "Herzlichen Glückwunsch", "Ich finde es so megaschön zu sehen, wie ihr alle groß geworden seid und langsam alle eure eigenen Familien gründet" oder auch "Ich freue mich so unglaublich doll für euch", gratulierten beispielsweise drei User in der Kommentarspalte der Schwangerschaftsverkündung.

Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL2 Lavinia Wollny, Reality-TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de