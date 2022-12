Nach Liebesflaute: Ist Paulina Ljubas im Moment vergeben?

Wie steht es um Paulina Ljubas' (26) Beziehungsstatus? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hatte in den vergangenen Jahren kein Glück in der Liebe: Ihre Beziehung mit dem einstigen Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg ging bei Temptation Island V.I.P. in die Brüche. Und auch ihre Romanze mit Yasin Mohamed (31) war nicht von langer Dauer. Aber ist Paulina Ljubas im Moment eigentlich wieder in festen Händen? Jetzt sprach die Rapperin Klartext...

Im Rahmen eines Instagram-Q&As räumte Paulina jetzt endlich mit den vielen Fragezeichen rundum ihren Beziehungsstatus auf. "Single bells, single bells, single all the way. Oh, what fun it is to see couples fight all day, hey!", schrieb die "Freak"-Interpretin in Anlehnung an das Weihnachtslied "Jingle Bells" und verdeutlichte damit, dass sie im Moment keinen Partner an ihrer Seite hat.

Schon vor einigen Monaten hatte Paulina klargemacht, dass sie nach der Liebesflaute erst mal auch keine Lust auf Dating hat. "Wenn du mich noch einmal dabei erwischst, wie ich Gefühle entwickle, wirf bitte einen Ziegelstein auf meinen Kopf", hatte die Influencerin auf Social Media geschrieben.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im August 2022

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de