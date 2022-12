Wie gut lebt Sarah Harrison heute mit ihrer Darmerkrankung?

Sarah Harrison (31) gibt ein Gesundheits-Update! Die Influencerin musste in den vergangenen Monaten einiges durchmachen. Weil sie sich sehr krank gefühlt hatte, flog sie extra von Dubai nach Deutschland, um sich gründlich durchchecken zu lassen. Dabei kam heraus, dass eine Glutenunverträglichkeit der Grund für ihre Schwindelanfälle und Magenschmerzen war. Später stellte sich heraus, dass sie zusätzlich an der Darmerkrankung Leaky Gut leidet. Nun soll unter anderem eine Ernährungsumstellung Abhilfe schaffen. Wie geht es Sarah denn inzwischen? Kommt sie gut mit den Einschränkungen zurecht?

Genau diese Fragen wurden der Ex-Bachelor-Kandidatin jetzt auch auf Instagram gestellt. Daraufhin konnte Sarah ihre Fans beruhigen: "Mir geht es sehr gut aktuell und ich sage es euch: Ich bin froh, diese Phase hinter mir zu haben!" Weiter betonte die Mama von Mia Rose (5) und Kyla Harrison (2): "Ich denke manchmal zurück und bekomme Angst. Mir ging es so schlecht, dass ich mich selbst nicht wiedererkannt habe. Ich war wie im falschen Körper."

An diesen Punkt wolle sie nie wieder zurück, deshalb greife Sarah nun zu folgender Maßnahme: "Ich verzichte weiterhin komplett auf Gluten und werde daran in neun bis zwölf Monaten auch nichts ändern", stellte sie klar. Findet ihr die Genesungs-Updates spannend? Stimmt in unserer Umfrage ab!

