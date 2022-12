Das steckt hinter dem "Eiskalten Händchen" von "Wednesday"

Ist die Horror-Hand der heimliche Star der Serie? Vor über zwei Wochen startete Wednesday auf der Streaming-Plattform Netflix und konnte bereits Stranger Things vom unangefochtenen Serienthron stoßen. Neben Schauspielerin Jenna Ortega (20), die in dem Format die Hauptrolle der Wednesday Addams spielt, steht aber auch "Eiskaltes Händchen" sehr im Fokus. Doch was – oder besser gesagt, wer – steckt hinter der abgetrennten Gliedmaße?

Tatsächlich klärt Netflix selbst auf, dass Schauspieler Victor Dorobantu Wednesdays gruseligem Gefährten die Hand leiht. Auf Bildern, die hinter den Kulissen entstanden sind, können Fans auch ganz genau sehen, wie das funktioniert: In einem blauen Ganzkörper-Anzug und dem passenden Make-up kriecht Victor gern mal auf dem Boden entlang oder lauert hinter Darstellerin Jenna. Der spezielle Overall sorgt dafür, dass der 25-Jährige durch visuelle Effekte in der Postproduktion unsichtbar gemacht werden konnte.

Doch wie war das für den Darsteller? Große Emotionen konnte er bei seiner Darbietung immerhin nicht zeigen. "Ich habe versucht, mich geistig vom Rest meines Körpers zu lösen und nur die Hand zu sehen und in seine Haut zu schlüpfen. Auch die Interaktion mit Jenna als "Eiskaltes Händchen" lief buchstäblich wie von selbst, als würden sie sich bereits kennen", erklärte Victor im Interview mit Bild.

Anzeige

Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams in "Wednesday" 2022

Anzeige

Tomasz Lazar/Netflix Victor Dorobantu als "Eiskaltes Händchen" bei "Wednesday"

Anzeige

Courtesy of Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de