Deutet Olli Schulz auch Caro Daur und Tommis Trennung an?

Bezieht sich Olli Schulz (49) hier auf das Liebes-Aus? Der Podcaster kam mit seinem Kollegen Jan Böhmermann (41) nun auf Tommi Schmitt zu sprechen. Letzterer sorgt seit einigen Wochen mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Fans spekulieren nämlich, dass der Moderator und seine Freundin Caro Daur (27) getrennt sein könnten. Machte Olli nun etwa eine Andeutung auf die angebliche Trennung von Tommi und Caro?

In ihrem Podcast "Fest & Flauschig" kamen die zwei nun darauf zu sprechen, dass Jan noch nicht die Möglichkeit hatte, Tommi persönlich kennenzulernen. "Tommi Schmitt, der hat jetzt wieder mehr Zeit, triff dich doch mit dem mal", betonte Olli daraufhin. Auch der "ZDF Magazin Royale"-Moderator ließ einen kryptischen Kommentar ab. "Ich weiß ja immer gar nicht, wo der jetzt gerade ist. Weil, der ist ja so viel in der Welt unterwegs. Oder ist das jetzt vorbei mit dem Rumjetten?" Seit der Beziehung mit Caro schien Tommi nämlich deutlich mehr unterwegs zu sein. Sei es ein romantischer Pärchen-Urlaub oder die regelmäßige Fahrt nach Hamburg, wo die Influencerin lebt.

Was die zwei Podcaster wohl mit diesen Aussagen meinen könnten? Offenbar hat sich etwas in Tommis Leben getan, sodass zumindest sein privater Zeitplan etwas flexibler zu sein scheint. Und Caro? Sie düst derzeit um die Welt. Zuletzt war sie öfter in den USA unterwegs. Aktuell ist sie in Paris und posiert dort fleißig mit dem Elevatorboy Jacob Rott.

Anzeige

Getty Images Jan Böhmermann, Satiriker

Anzeige

Getty Images Olli Schulz, Musiker

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt auf Mallorca, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de