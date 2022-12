Dieser internationale Megastar ist Juryvorsitz der Berlinale

Spannende Neuigkeiten rund um die Berlinale! Das internationale Filmfestival wird wie jedes Jahr auch 2023 wieder im Frühjahr in der Hauptstadt stattfinden. Bei der Veranstaltung werden Persönlichkeiten und Produktionen aus der Filmwelt geehrt. Während in den vergangenen Jahren eher Filmschaffende, die im Hintergrund tätig sind, in der Jury saßen, wird dieses Jahr ein echter Hollywoodstar mitentscheiden. Die Schauspielerin Kristen Stewart (32) wird Jurypräsidentin der Berlinale 2023!

Die 32-Jährige, die auch schon erfolgreich Regie geführt und Drehbücher geschrieben hat, sei die perfekte Wahl. "Jung, strahlend und mit einem beeindruckenden Werk im Rücken ist Kristen Stewart die perfekte Brücke zwischen den USA und Europa", begründeten die Veranstalter des Events ihre Entscheidung. "Von Bella Swan bis zur Prinzessin von Wales hat sie unvergänglichen Charakteren Leben eingehaucht und ist eine der talentiertesten und facettenreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation", fügten sie hinzu.

Für ihre Darstellung von Lady Diana (✝36) im Biopic Spencer wurde die Brünette sogar für einen Oscar nominiert. Gegenüber Entertainment Tonight hatte Kristen ihre Gefühlslage Anfang des Jahres beschrieben: "Ich hätte in tausend Jahren nicht gedacht, dass ich einmal in der Gesellschaft dieser vier unglaublichen Frauen sein würde."

