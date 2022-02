Sie kann es immer noch nicht glauben! Kristen Stewart (31) ist für ihre Rolle als Prinzessin Diana (✝36) im Film Spencer für einen Oscar nominiert. Neben ihren Kolleginnen Jessica Chastain (44), Olivia Colman (48), Penelope Cruz (47) und Nicole Kidman (54) tritt sie in der Kategorie beste Hauptdarstellerin an! Für die Schauspielerin ist das ein wichtiger Meilenstein in ihrer Karriere: In einem Statement beschreibt Kristen nun, wie es ihr nach der Verkündung geht.

Für Entertainment Tonight fasste Kristen ihre derzeitige Gefühlslage noch einmal zusammen. Dass sie für einen der begehrten Goldjungen in Betracht kommt, hätte die 31-Jährige nie erwartet: "Ich hätte in tausend Jahren nicht gedacht, dass ich einmal in der Gesellschaft dieser vier unglaublichen Frauen sein würde." Auch für die Filmcrew von "Spencer" fand die Beauty lobende Worte: "Ich bin so gerührt und dankbar für die Arbeit, die an diesem Film geleistet wurde. Ich bin so stolz darauf, ein Teil unserer Filmgemeinschaft zu sein." Am Ende ihres Statements erklärte die Diana-Darstellerin noch einmal, wie glücklich sie sei.

Für ihre schauspielerische Leistung in diesem Film wurde Kristen bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet: So erhielt sie beispielsweise den Kritikerpreis der Internet Film Critic Society. Auch für einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin war sie in diesem Jahr nominiert. Im März entscheidet sich dann, ob sich dazu nun auch ein Oscar gesellen darf.

MEGA Kristen Stewart als Prinzessin Diana am Set des Films "Spencer"

MEGA Kristen Stewart am Set des Films "Spencer", 2021

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

