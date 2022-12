Kuchenschlacht: Britney Spears meldet sich im Netz zurück

Was hat sich Britney Spears (41) dabei gedacht? Bereits in der Vergangenheit löschte die Blondine hin und wieder ihr Profil auf Instagram – wie auch vor wenigen Tagen: Ohne jegliche Ankündigung deaktivierte sie ihr Konto, nachdem sie unerwarteter Weise liebe Geburtstagsgrüße an ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (31) richtete. Jetzt scheint die "Toxic"-Interpretin ihre Auszeit von Social-Media beendet zu haben: Im Netz teilte Britney erneut einen verwirrenden Post!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin ein fragwürdiges Video: Zu dem Song "Santa Baby" von Eartha Kitt (✝81) feiert Britney scheinbar im roten Catsuit und mit einer Flasche Champagner ihren Geburtstag. Andere Szenen zeigen wiederum, wie ihr ganzes Gesicht mit Zuckerguss einer Geburtstagstorte verschmiert ist. "Ja, ich habe die ganze Woche Geburtstag und ich weiß, dass mein Instagram-Account schon ein paar Mal abgeschaltet war, aber ehrlich gesagt habe ich das die letzten beiden Male selbst gemacht!", schrieb sie unter anderem zu dem Clip.

Die Fans sorgen sich um ihren Star: "Sie hat den Verstand verloren", schrieb ein Follower unter Britneys Video. Andere vermuten wiederum, dass es sich bei dem Video um alte Aufnahmen handelt: "Das sind alte Videos von vor fünf Jahren. [...] Ihre Familie kontrolliert ihren Account, um es so aussehen zu lassen, als sei sie verrückt", behauptete ein weiterer User.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de