Schwere Krankheit: Diese Nebenwirkungen hatte Ashton Kutcher

Ashton Kutcher (44) ging es sehr schlecht. Erst vor wenigen Monaten gab der Schauspieler preis, dass bei ihm im Jahr 2019 die Autoimmunkrankheit Vaskulitis diagnostiziert worden war. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Blutgefäße, wodurch der Blutfluss eingeschränkt ist und Organ- sowie Gewebeschäden entstehen können. Jetzt sprach Ashton erstmals offen über die Nebenwirkungen, mit denen er zu kämpfen hatte!

Im Rahmen eines Interviews für die Paramount+-Serie "The Checkup with Dr. David Agus" offenbarte der Two and a half Men-Darsteller: "Ich wachte eines Tages auf und hatte Sehprobleme. Ich konnte kaum noch sehen – mein Gehör war ausgeschaltet, was mein Gleichgewicht beeinträchtigte und ich konnte nicht mehr laufen." Im Krankenhaus habe er sich dann ein Ziel gesetzt. Wenn er es schaffen würde, einen Marathon zu laufen, dann wird er irgendwann komplett vergessen, dass er jemals diese Krankheit gehabt hat. Und tatsächlich: Ashton ist den Marathon gelaufen! Große Unterstützung auf dem Wege der Genesung habe der 44-Jährige von seiner Frau Mila Kunis (39) erhalten: "Sie ist die Beste", schwärmte er.

Auch Ashtons Zwillingsbruder Michael hat sein Leben lang schon mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kurz nach dessen Geburt ist festgestellt worden, dass er eine Zerebralparese hat. Dabei handelt es sich um eine Bewegungsstörung aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung. "Ich glaube, die Situation meines Bruders hat mir Wertschätzung für das Leben gegeben, was in gewisser Weise ein unfairer Vorteil ist", äußerte Ashton.

Getty Images Ashton Kutcher während des New York City Marathons im Jahr 2022

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images Michael und Ashton Kutcher im Jahr 2013

