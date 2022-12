Während Beziehung: Kody Brown dachte, Janelle hintergeht ihn

Warum haben sich Kody (53) und Janelle Brown (53) getrennt? Der US-Amerikaner wurde dadurch berühmt, mit vier Frauen verheiratet zu sein: Christine (50), Robyn (44), Meri (51) und Janelle. Doch seine Vielehe bröckelt. Letztes Jahr verließ Christine den TV-Star. Kürzlich plauderte Janelles Tochter Gwendlyn Brown (21) aus, dass auch ihre Mutter nicht mehr mit Kody zusammen sei. Jetzt wird deutlich, welche Probleme Kody und Janelle in ihrer Beziehung gehabt haben.

In der Serie "Sister Wives", die in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen läuft, wird das Leben des polygamen Kody dokumentiert. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er noch mit Janelle zusammen, doch da kriselte es schon zwischen den beiden. In der Vorschau, die bei Entertainment Tonight zu sehen ist, diskutierte das damalige Paar über seine Söhne Gabriel und Garrison. Die beiden seien angeblich respektlos gegenüber Kody gewesen, als dieser sich während der Pandemie extrem vorsichtig verhalten wollte.

Kody habe den Eindruck gehabt, dass Janelle die Jungs bewusst gegen ihn aufbringen würde. "Es fällt mir schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass sie mich hintergeht", gab der TV-Star zu. Außerdem konnte es Kody nicht fassen, dass Janelle geplant hat, dass die Familie Zeit mit Christine verbringt, damit Kody ihre gemeinsamen Kinder wiedersehen könne. Kody wolle seine Töchter Truely (12) und Ysabel (19) zwar wiedersehen, habe aber keine Lust auf seine Ex Christine zu treffen, die ihn nach 25 Ehejahren verließ.

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, Ehefrau von Kody Brown

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren vier Töchtern

