Wie süß! Ann-Kathrin Götze kuschelt mit Sohn Rome im Urlaub

Ann-Kathrin Götze (33) geht in ihrer Rolle als Mama total auf! Die deutsche Influencerin und ihr Mann Mario Götze (30) durften 2020 ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Ihr kleiner Sohnemann namens Rome (2) ist seither der ganze Stolz des Models und des Profifußballers. In den sozialen Medien gewährt die Mutter daher auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Kind: Jetzt veröffentlichte Ann-Kathrin ein zuckersüßes Kuschel-Video mit ihrem Rome aus dem Urlaub!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Ann-Kathrin jetzt einen kurzen Clip, in dem sie sich mit dem kleinen Rome in den Armen liegt: In dem Video kuschelt das Mama-Sohn-Duo auf einer Düne vor einer traumhaften Wüstenkulisse. Ann-Kathrin und ihr Sohnemann haben sich für den Ausflug in das Trockengebiet in sportliche Looks geworfen. Die Fashionista rundete ihr Outfit trotzdem mit einem Bucket Hat der Luxusmarke Chanel ab.

Die prominenten Freunde und Fans von Ann-Kathrin waren bei diesem Anblick total hin und weg! In der Kommentarspalte hinterließen beispielsweise die ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen Mandy Bork und Vanessa Tamkan (25) rote Herz-Emojis. "Wow, wie schön!", schrieb zudem unter anderem die Influencerin Ina Aogo (33).

Anzeige

Instagram / annkathringoetze Mario und Ann-Kathrin Götze mit Sohn Rome

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina Aogo, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de