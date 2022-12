Aus Versehen? Darum löschte Britney Spears Instagram-Profil

Britney Spears (41) klärt auf, was es mit ihrer zeitweisen Social-Media-Abstinenz auf sich hat! Im Netz sorgt die Popikone immer wieder für Aufsehen. Erst vor wenigen Tagen wälzte sie sich in einem wirren Clip in einer Torte und feierte damit ihr Instagram-Comeback. Zuvor hatte die Sängerin ihren Account deaktiviert – und das nicht zum ersten Mal. Jetzt erklärte Britney, weshalb sie auf Instagram nicht mehr zu finden war.

In einem Instagram-Beitrag äußerte sich die 41-Jährige zu den Spekulationen rund um ihr deaktiviertes Profil. Einige Follower hatten bereits vermutet, dass Britney ihren Account gar nicht selbst verwaltet. Nun reagierte die "Toxic"-Interpretin und schrieb: "Ich weiß, dass mein Instagram ein paar Mal weg gewesen ist, aber ehrlich – die letzten beiden Male war ich es selbst! Ups, ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Verdammt, dieser dumme Knopf." Das Ganze war also angeblich gar nicht gewollt.

Ihr Mann Sam Asghari (28) hatte sich ebenfalls schon zu Britneys kurzzeitigem Instagram-Aus gemeldet. "Social Media kann traumatisierend sein. Manchmal ist es gut, sich eine Pause zu gönnen", hatte der Fitnesstrainer in seiner Instagram-Story betont. Er wolle der Musikerin ihre Freiheit lassen, respektiere aber auch ihre Privatsphäre und beschütze sie.

Instagram / britneyspears Britney Spears via Instagram

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

