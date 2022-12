Durch Muskelaufbau: Sarah Harrison hat sechs Kilo zugenommen

Sarah Harrison (31) formt jetzt ihren Körper. Das ehemalige Playboy-Model wurde durch die Sendung Der Bachelor bekannt, gewann jedoch nicht. Kurze Zeit später lernte sie ihren jetzigen Ehemann Dominic Harrison (31) kennen und hat mit ihm bereits zwei gemeinsame Kinder bekommen. Um sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen, nahm sie sechs Kilogramm ab. Jetzt verriet sie, dass sie diese aber mittlerweile wieder zugenommen hat.

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wollte ein Follower von ihr wissen, wie viel die Influencerin momentan wiegen würde, nachdem sie ihre Ernährung umgestellt hat. "Ich habe sechs Kilo abgenommen und habe jetzt alles wieder drauf", antwortete sie ehrlich auf die Frage, erklärte aber weiter: "Aber das kommt auch vom Sport und ich versuche, gezielt Muskeln aufzubauen." Dazu postete sie ein Selfie von sich in einem pinken Bralette und einem schwarzen Slip, auf dem ihr der trainierte Körper deutlich anzusehen ist.

Ein weiterer Follower wollte wissen, was der beste Start zum Abnehmen sei. Hierzu äußerte Sarah sich, dass man einfach anfangen, keine Ausreden suchen und sich viel mit dem Thema Ernährung und der eigenen Motivation auseinandersetzen solle. Zudem wäre eine positive Einstellung zu dem Thema extrem hilfreich, gibt sie ihrer Community mit auf den Weg.

Sarah Harrison im Juni 2022

Sarah Harrison im Oktober 2022

Sarah Harrison, Influencerin

