GZSZ-Star Iris Mareike Steen bringt ihren ersten Song raus!

Hat Iris Mareike Steen (31) ein verstecktes Talent? Der GZSZ-Star steht seit zwölf Jahren für die Daily vor der Kamera. In den Jahren 2015 und 2022 war die Schauspielerin auch abseits des TVs zu sehen, als sie die Hüllen für den Playboy fallen ließ. Dass offenbar noch andere Seiten in ihr schlummern, wurde am Donnerstag deutlich: Iris hat ihre erste Single veröffentlicht!

"Ich bin haltlos. Sage alles ab und nehme mir frei, lauf ohne Halt los, mit kleinen Schritten immer mehr zu mir", lauten einige Zeilen des Refrains von Iris' Popsong mit dem Titel "Haltlos". In dem Lied beschreibt die 31-Jährige ihr strukturiertes Leben, das manchmal aus den Fugen geraten kann. "Haltlos ist deshalb ein Wake-up-Call an mich selbst, eine Art Reminder, dass ich achtgeben muss, um nicht auszubrennen", erklärt sie gegenüber RTL.

Im Interview mit RTL verrät die Berlinerin ebenfalls, dass sie im Frühjahr ein ganzes Album herausbringen werde. "Viele meiner Lieder sind klassische Popsongs, es gibt aber auch Balladen und mitunter ein paar rockigere Momente. Das alles zeigt Facetten von mir, die man aus meiner Schauspielerei und bei Social Media bislang vielleicht noch nicht so kannte", freut sich die TV-Bekanntheit auf die Veröffentlichung ihrer weiteren Lieder.

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Dezember 2022

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im November 2022

RTL Iris Mareike Steen im Dezember 2022

