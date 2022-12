Hat er Jenni betrogen? Aurelia Lamprecht schießt gegen Nico

Sie steht voll und ganz hinter ihr! In der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother packte Jennifer Iglesias (24) über ihren Ex Nico aus. Trennungsgrund bei dem einstigen Love Island-Paar soll eine Affäre von Nico mit einer Escortdame gewesen sein. Der Saarländer wehrte sich gegen diese Anschuldigungen. Doch nun mischt sich auch Jennis Freundin Aurelia Lamprecht ein. Im Netz gibt Aurelia ihre ungeschönte Meinung zu den Fremdgehvorwürfen gegen Nico preis!

In ihrer Instagram-Story lässt die ehemalige "Love Island"-Kandidatin kein gutes Haar an Jennis Ex. "Was da gerade wieder abgeht. Warum kann man nicht einfach dazu stehen, anstatt sich herauszureden", ist sie außer sich und führt weiter aus: "Es ist ja eh schon schlimm zu betrügen, aber sich dann nicht mal hinstellen zu können und zu sagen, das war scheiße. Aber nein... Ich finde es einfach nur unglaublich." Aurelia habe von Jenni einiges über deren Beziehung gehört.

Nico hat sich bisher noch nicht großartig zu den Vorwürfen geäußert. Im Netz gab er bisher nur ein kurzes Statement ab – und das hatte es in sich. "Als Allererstes distanziere ich mich von jeglichen Anschuldigungen, die mir unterstellt wurden von dieser Person. Nicht eine Sache entspricht der Wahrheit", schrieb er und betonte: "Das sind schwerwiegende Unterstellungen, die ich meinen Anwälten zur Prüfung gegeben habe."

Instagram / nizou.loco Nico und Jenny von "Love Island" im Mai 2022

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheit

