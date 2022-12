Karrierewechsel? Taylor Swift steigt in die Filmbranche ein

Gibt es nun einen Karrierewechsel bei Taylor Swift (32)? Die Sängerin gehört aktuell zu den erfolgreichsten Künstlern der heutigen Zeit. Erst bei den diesjährigen American Music Awards räumte die Künstlerin gewaltig ab und brach sogar ihren eigenen Rekord von insgesamt 40 Trophäen. Doch nun soll sich die "Blank Space"-Interpretin

an eine neue Branche wagen. Für ein neues Filmprojekt hat Taylor ein Drehbuch geschrieben – welches nun verfilmt werden soll.

Die Musikerin wird in naher Zukunft Regisseurin ihres ersten eigenen Films bei der Produktionsfirma Searchlight Pictures sein, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Laut Deadline soll die Songwriterin ein Original-Drehbuch geschrieben haben, das nun vom Studio produziert wird. "Taylor ist eine einzigartige Künstlerin und Geschichtenerzählerin. Es ist eine wahre Freude und ein Privileg, mit ihr zusammenzuarbeiten, während sie sich auf diese aufregende und neue kreative Reise begibt", so die Searchlight-Präsidenten David Greenbaum und Matthew Greenfield.

Filmerfahrung kann Taylor jedenfalls bereits vorweisen. Für ihren Song "All Too Well" produzierte sie einen 14-minütigen Kurzfilm, bei welchem die Grammy Awards-Gewinnerin auch Regie führte. Das Video mit Sadie Sink (20) und Dylan O'Brien (31) in den Hauptrollen wurde sogar auf zahlreichen Filmfestspielen wie dem Tribeca Film Festival gezeigt.

