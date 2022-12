Top oder Flop? So cool zeigt Olivia Wilde ihre Bauchmuskeln

Sie setzt ihren Hammer-Body in Szene! Olivia Wilde (38) macht seit einigen Monaten immer wieder Schlagzeilen. Nach dem ganzen Drama um ihren Film "Don't Worry Darling" sorgte sie vor allem mit der Beziehungspause mit Sänger Harry Styles (28) für Aufsehen. Doch all das macht der Schauspielerin offenbar nichts aus: Olivia wurde vor wenigen Tagen ziemlich gut gelaunt abgelichtet – und präsentierte nebenbei noch ihren Sixpack!

Paparazzi erwischten die 38-Jährige am Mittwoch mit ihrem Bruder Charlie in Los Angeles. Total entspannt schlenderten die beiden zum Café All Time, um gemütlich zu lunchen. Für dieses Treffen entschied sich Olivia für einen besonders relaxten Look: Die Ex von Jason Sudeikis (47) kombinierte zu Jeans einen grünen Crop-Pullunder. Das Strickteil mit Katzenmotiv setzte vor allem ihren durchtrainierten Bauch in Szene.

So sehr Olivia auf den aktuellen Bildern auch strahlt, die kurzfristige Trennung von Harry scheint nicht ganz spurlos an ihr vorbeizugehen. "Die Pause war bisher schwierig für Olivia. Sie hatten einige Probleme, aber Olivia dachte, sie würden das alles durchstehen. Sie ist enttäuscht. Aber es ist einfach eine schwierige Situation", hatte kürzlich ein Insider gegenüber People ausgeplaudert.

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Garrett Press / MEGA Olivia Wilde, Regisseurin

Getty Images Olivia Wilde im November 2022

