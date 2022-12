Thomas Gottschalk rechtfertigt Spruch über Sarah Connor!

Thomas Gottschalk (72) wehrt sich! Der Entertainer moderierte am vergangenen Sonntagabend gemeinsam mit Ex-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (51) den Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Sarah Connor (42) hätte eigentlich als musikalischer Akt auftreten sollen, musste aber krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Der Wetten, dass..?-Star, disste die Sängerin daraufhin öffentlich in der Show. Nachdem die Sängerin in den sozialen Medien gegen den Moderator wetterte, verteidigt dieser jetzt seinen Seitenhieb.

Der 72-Jährige sagte, in der Sendung: "Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch eine gute Nachricht, Sarah Connor hat abgesagt." Gegenüber Bild rechtfertigt der 72-Jährige seine fiese Aussage: "So eine Absage kurz vor der Show ist immer ärgerlich und mit dem Spruch 'Es gibt auch gute Nachrichten' wollte ich nur ausdrücken, dass wir nix dafür konnten, dass Sarah nicht da ist." Er hätte außerdem gedacht, es sei klar, dass der Spruch nicht ernst gemeint war.

Sarah, die die Show live vor dem Fernseher mitverfolgte, machte ihrem Ärger direkt während der Ausstrahlung auf Instagram Luft. "Okay, was war das denn eben?", fragte die Sängerin ihre Community und zitierte anschließend den Spruch des Moderators. Mit Hashtags wie "#mussichmirnichtgefallenlassen" und "#rtlihrhabtnochvielzulernen" unterstrich sie ihre Empörung.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk als Moderator bei RTL "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" In Huerth

Anzeige

Getty Images Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung in Baden-Baden im November 2019

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk als Moderator bei RTL "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" In Huerth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de