Unglückliche Beziehung: Vanessa öffnete Aleks Petrovic Augen

Aleksandar Petrovic (31) macht eine wichtige Erkenntnis. In der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. kommen sich der Influencer und Verführerin Vanessa Nwattu immer näher. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, ob in der Villa oder außerhalb – die zwei können die Finger nicht voneinander lassen. Dies sorgt bei seiner Freundin Christina Dimitriou (30) für großen Kummer – doch jetzt wurde dem Realitystar klar: Er ist in seiner Beziehung unglücklich.

Das verriet der 31-Jährige gegenüber Promiflash: "Durch Vanessa habe ich erkannt, dass in meiner Beziehung mit Christina wichtige Faktoren wie zum Beispiel eine gemeinsame intellektuelle Wellenlänge, tiefgründige Gespräche, Empathie und der gleiche Humor fehlen." In der vergangenen Folge wurde Aleks darin bestätigt, dass er und Vanessa viele Gemeinsamkeiten haben: "Mir war es verdammt wichtig, meine Ergebnisse aus dem Männlichkeitsworkshop mit Vanessas zu vergleichen, um den Beweis schwarz auf weiß zu erhalten, dass sie genau so denkt wie ich und die gleichen Erwartungen an den Mann in einer Partnerschaft hat."

Bereits vor einigen Wochen hatte Aleks betont, dass er sich mit Vanessa sehr gut versteht. "Ich habe mit Vanessa jemanden in der Villa kennengelernt, der so was wie meine duale Seele ist", erklärte er in seiner Instagram-Story. Er selbst sei über die tiefe Verbundenheit zur Beauty überrascht gewesen.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de