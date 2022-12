17. Schwangerschaftswoche: Spürt Kisu ihr Baby etwa schon?

Kann Kisu (31) ein niedliches Update geben? Die Influencerin verriet vor wenigen Wochen: Sie und ihr Partner Kevin Tewe erwarten ihr zweites Kind. Im Netz gibt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre Umstände. Zuletzt wurde es auch ziemlich ehrlich auf ihrem Kanal. Die Bekanntheit verriet, dass ihre Beziehung unter der Schwangerschaft leiden würde. Nun ging es aber wieder um ein anderes Thema. Kann Kisu ihr Baby schon spüren?

In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich nun selbst etwas überrascht: "Kann es sein, dass ich jetzt schon Bewegung spüre? Letztes Mal war es so viel später. Ich glaube, Schwangerschaftswoche 20 erst. Ich bin jetzt Schwangerschaftswoche 17 und ich glaube, ich bilde mir das nur ein", schrieb Kisu ihren Followern. Sie scheint sich also selbst nicht ganz sicher zu sein.

Was sie jedoch definitiv gespürt hat? Noch vor ihrem Schwangerschaftstest merkte Kisu, dass ein kleines Baby in ihr heranwächst. "Ich hatte dieselben Symptome wie bei der letzten Schwangerschaft und wusste: 'Okay, es ist so weit!'", erklärte sie Promiflash.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu im August 2022

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

