Leuchtendes Rot: Brooke Shields mit Tochter im Partnerlook

Brooke Shields (57) rockt mit ihren Töchtern den Red Carpet. Dank des Films "Die blaue Lagune" wurde die US-Schauspielerin in den 80ern berühmt. Seitdem ist sie in Hollywood fest etabliert und spielte in zahlreichen Filmen mit. Privat scheint ihr größter Erfolg jedoch ihre Familie zu sein. Gemeinsam mit ihren beiden Teenagern Grier und Rowan ließ Brooke den roten Teppich im Partnerlook erstrahlen.

Zusammen mit ihren Töchtern besuchte Brooke den iHeartRadio Z100's Jingle Ball 2022. Bei Instagram teilte sie einige Schnappschüsse des Abends und dabei fiel das Trio vor allem durch seinen knalligen Look auf. "Ich musste gestern Abend mal eine coole Mutter sein", witzelte sie. Mit ihrer älteren Tochter Rowan stimmte sich die 57-Jährige farblich ab: Beide trugen auffällige rote Oberteile und glänzende schwarze Hosen. Grier verzichtete zwar auf das Rot, passte aber mit ihrem extravaganten, schwarz gemusterten Hosenanzug gut zu den Outfits ihrer Mutter und Schwester.

In den vergangenen Monaten wurde Brooke vor allem von ihrer Tochter Rowan auf die Probe gestellt, denn die 19-Jährige scheint sich langsam von ihren Eltern abzunabeln: Im August teilte die stolze Mama einen emotionalen Moment, als sie ihre Älteste am College abliefern musste. Unter Tränen erklärte sie ihren Fans, wie schwer es sei, ihr Kind im Wohnheim zurückzulassen.

Anzeige

Getty Images Brooke Shields beim iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022

Anzeige

Instagram / brookeshields Rowan Henchy und ihre Mutter Brooke Shields, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields, Rowan Henchy und Grier Henchy im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de