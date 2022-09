Nach Geburt von Sohn: Sharna Burgess war nur noch am Weinen

Sharna Burgess (37) hatte nach der Geburt ihres Sohnes mit ihren Emotionen zu kämpfen. Im Februar dieses Jahres erblickte das erste gemeinsame Kind der Tänzerin und Brian Austin Green (49) das Licht der Welt. Vom Verlauf der Geburt berichtete die Sportlerin ihren Fans bereits. Nun plauderte sie auch über die Anfangszeit als frischgebackene Mama: Bei Sharna kullerte in den ersten Wochen die ein oder andere Träne.

"In der ersten Wochen war ich jeden Tag emotional – auf eine gute Art und Weise", erzählte die 37-Jährige im Interview mit Us Weekly. Die Neu-Mama gestand, dass sie in dieser Zeit auch viel geweint habe – jedoch vor Freude. "Aber ich konnte Zane nicht ansehen und ihm sagen, dass ich ihn liebe, ohne zu weinen. Und ich dachte nur: 'Oh mein Gott, ist alles in Ordnung mit mir?'", erinnerte sich Sharna.

Doch neben der Freude über ihr Babyglück wurde die Profitänzerin auch von Unsicherheit und Sorgen geplagt. "Man fragt sich: 'Was ist, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll? Was, wenn ich keinen Instinkt habe? Was ist, wenn ich ihn fallen lasse?' Man hat all diese absurden, irrationalen Ängste", erklärte Sharna. Doch letztendlich habe ihr Mutterinstinkt eingesetzt und ihre Ängste seien unbegründet gewesen.

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

