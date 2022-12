Simone Mecky-Ballack feiert erste Weihnachtsparty ohne Sohn

Simone Mecky-Ballack (46) möchte ihrem Sohn eine kleine Feier widmen. Im August 2021 musste die Ex-Frau von Michael Ballack (46) einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihr Sohn Emilio war bei einem Unfall tödlich verunglückt und starb im Alter von nur 18 Jahren. Bald steht das zweite Weihnachtsfest ohne ihn vor der Tür – für Simone ein Anlass, ihm zu Ehren eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen.

Auf Instagram teilte die 46-Jährige ein Foto, das sie und ihren Sohn in Pullovern mit Weihnachtsmotiven bei ihrer einst alljährlichen Weihnachtsparty zeigt. "Heute ist die erste Ugly Christmas Party ohne meinen Emilio. Wir werden dich alle sehr vermissen und widmen diese Party dir, mein Engel. Du bist immer im Herzen dabei", erklärte Simone in der Bildunterschrift. Ab jetzt werde das Fest den Titel "Emilios Ugly Christmas Sweater Party" tragen.

Vor ein paar Tagen hatte Simone bereits angedeutet, dass die Feier in diesem Jahr nicht bei ihr zu Hause, sondern auswärts in einem Münchner Club stattfinden wird. Anschließend teilte sie im Netz ein paar Bilder, die sie an der Seite ihrer Familie und Freunde oder auch einer Person im Grinch-Kostüm zeigten.

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de