So reagierte Iris Mareike Steens Umfeld auf Musikkarriere

Was hält ihr Umfeld davon? Iris Mareike Steen (31) steht beruflich für die Daily GZSZ als Schauspielerin vor der Kamera. Doch vor wenigen Tagen wagte sie sich erstmals auch als Sängerin in die Öffentlichkeit. In den sozialen Netzwerken lässt sich unschwer erkennen, wie stolz die Blondine auf ihre erste Single mit dem Titel "Haltlos" ist. Jetzt plauderte Iris gegenüber Promiflash aus, wie ihr Umfeld auf ihre Musikkarriere reagiert hat!

Im Interview mit Promiflash erzählte die Berlinerin: "Ich habe recht häufig 'Na endlich!' gehört, weil viele Menschen um mich herum vielleicht früher an mich als Musikerin geglaubt haben als ich selbst." Selbst die Kollegen der ehemaligen Let's Dance-Teilnehmerin hätten ihr ihre vollste Unterstützung zugesichert, was der Musikerin ein gutes Gefühl gegeben hätte.

Iris verriet außerdem, dass sie sich auch vorstellen könne, mit ihren Kollegen gemeinsam Musik aufzunehmen. "Ich liebe es total, mit anderen Menschen Musik zu machen, vor allem, wenn ich sie so gern habe wie meine Kollegen", erzählte sie.

RTL Iris Mareike Steen im Studio, Dezember 2022

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Dezember 2022

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im November 2021

