Nach Klinikaufenthalt: Sängerin Cher trauert um ihre Mutter

Cher (76) muss sich von ihrer Mutter Georgia Holt verabschieden. Auch im Laufe ihres Mega-Erfolgs als Sängerin nahm sich die Musikerin nach wie vor Zeit für ihre Familie. Vor allem ihrer Mama stand die "Believe"-Interpretin sehr nahe. Ihr widmete sie sogar die Doku "Dear Mom, Love Cher" und zeichnete darin ihren Lebensweg nach. Doch nun ist ihre gemeinsame Reise zu Ende: Georgia ist im Alter von 96 Jahren gestorben, wie Cher nun bestätigte.

Dass es nicht gut um Georgias Gesundheit stand, war bekannt. Erst vor wenigen Monaten war die Singer-Songwriterin mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Danach teilte ihre Tochter jedoch mit, dass es ihr wieder besser gehe und sie sogar wieder zurück in ihrem Zuhause sei. Doch jetzt gab Cher via Twitter den Tod ihrer geliebten Mutter bekannt. In einem schlichten Statement schrieb Cher: "Mama ist von uns gegangen." In der Kommentarspalte nahmen bereits zahlreiche Fans Anteil.

Georgia hat ein bewegtes Leben hinter sich. Sechsmal war die US-Amerikanerin verheiratet und wurde dann wieder geschieden. Cher stammt aus erster Ehe mit John Sarkisian, den Georgia 19 Jahre nach ihrer Trennung in ihrer fünften Ehe noch mal heiratete. Außerdem hat Cher noch eine Schwester, die Schauspielerin Georganne LaPiere. Diese bekam Georgia mit ihrem zweiten Mann John Southall.

Getty Images Cher bei den CFDA-Awards in New York im November 2022

Getty Images Sängerin Cher

Getty Images Georgia Holt bei einem Event in Santa Monica im Dezember 2013

