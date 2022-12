"Es tut mir leid": Aleks Petrovic bereut sein Verhalten sehr

Aleksandar Petrovic (31) hätte im Nachhinein wohl lieber anders gehandelt! Der Fitnesscoach hatte in der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel für Furore gesorgt. Eigentlich wollte er seiner Partnerin Christina Dimitriou (30) in der Villa treu bleiben, doch stattdessen bandelte er mit der Verführerin Vanessa Nwattu an – und entwickelte Gefühle für sie. Mittlerweile scheint Aleks sich aber darüber im Klaren zu sein, wie sehr er die Reality-TV-Bekanntheit mit seinem Verhalten verletzt hat. Im Netz fand er nun klare Worte!

"Es war ein sehr emotionaler Tag für mich. Als ich diese Folge gerade gesehen habe, kamen mir wieder die Tränen, weil das hat kein Mensch verdient, so verletzt zu werden", begann der 31-Jährige in seiner Instagram-Story zu erzählen. Er habe in der Villa egoistisch gehandelt und auf sein Herz statt auf seinen Verstand gehört. Sein eigenes Verhalten könne Aleks jedenfalls nicht mehr nachvollziehen. "Ich möchte euch klipp und klar mitteilen, dass ich es bereue, sie so verletzt zu haben", meinte er und fügte hinzu: "Es tut mir leid."

Auch bei Christina habe sich der Influencer offenbar gemeldet und Reue gezeigt. "Ich habe mich auch schon öfter bei Christina entschuldigt, weil man halt jetzt gesehen hat, wie sie gelitten hat", gab er ehrlich zu. Aleks hoffe, dass sie die Geschehnisse gut verarbeiten werde. "Ich hoffe, sie wächst daran, weil mit der Zeit heilen auch Wunden", meinte er abschließend.

