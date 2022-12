In Dusche: Britney Spears feiert oben ohne ihre "Freiheit"

Britney Spears (41) hat einen Grund zum Feiern! Die Popikone zeigt sich auf Social Media gerne leicht bekleidet: Oftmals ist die Sängerin nur in einem Bikini oder in einem Höschen zu sehen – teilweise posiert sie auf einigen Bildern komplett ohne Bekleidung. Erst vor einigen Wochen rekelte sich die "Toxic"-Interpretin nackt in einer Badewanne. Jetzt präsentierte Britney erneut einen äußerst freizügigen Look!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie ein Video, in dem sie oben ohne zu sehen ist. Die 41-Jährige trug eine rote Bikinihose – ihre Brust hielt sie die ganze Zeit bedeckt. Britney tanzte ausgelassen zum Song "Doin' It" und schien sich dabei bestens zu amüsieren. "41 und endlich meine Freiheit auszudrücken, hat sich nie besser angefühlt!!! Zu lernen, mich selbst zu lieben, ist dieses Jahr zu meiner Leidenschaft geworden...", ließ sie ihre Fans unter dem Beitrag wissen.

Ob es sich die Musikerin in der Zwischenzeit anders überlegt hat? Denn mittlerweile ist der Clip nicht mehr auf Britneys Profil zu sehen. Einem aufmerksamen User war aufgefallen, dass das Video erst gepostet und dann gelöscht wurde. Anschließend wurde es erneut hochgeladen – doch jetzt fehlt jede Spur davon.

Getty Images Britney Spears, 2016

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016 in Las Vegas

Getty Images Britney Spears, Sängerin

