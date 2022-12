Jana Kramer nahm 18 Jahre Medikamente wegen Angststörungen

War Jana Kramers (39) Ex schuld daran, dass sie Tabletten nehmen musste? Die One Tree Hill-Darstellerin ließ sich 2021 nach sechs Jahren Ehe von ihrem damaligen Partner Mike Caussin (35) scheiden. Der Sportler leide an Sexsucht und habe die Schauspielerin deshalb im Laufe der Zeit mit über 13 Frauen betrogen. Jetzt offenbart Jana, dass sie Tabletten gegen Angstzustände genommen hatte, die sie nach der Trennung nicht mehr brauchte.

In ihrem "Whine Down"-Podcast gibt die 39-Jährige preis, dass sie 18 Jahre lang Medikamente gegen Panikattacken und Angstzustände genommen habe. Mittlerweile seien diese nicht mehr notwendig. "Nach der Scheidung hatte ich keine einzige Panikattacke mehr", erklärt die US-Amerikanerin. "Es ist, als ob man das Negative oder die Auslöser aus der Vergangenheit loslässt oder etwas, das einen daran erinnert", fügt sie hinzu.

Die zweifache Mutter hatte sehr um die Beziehung gekämpft, aber am Ende war die Trennung unumgänglich. "Ich habe alles gegeben, was ich habe, und jetzt habe ich nichts mehr zu geben", erklärte der Countrystar kurz nach dem Ehe-Aus auf Instagram.

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den CMT Music Awards, 2015

Instagram / kramergirl Jana Kramer, Schauspielerin

